Først fik de strakspåbud - nu kan de vinde pris

Da Arbejdstilsynet besøgte landets sygehuse i perioden 2016 til 2018, så det skidt ud for Sygehus Sønderjylland

Sygehusets afdeling for Medicinske Sygdomme fik to påbud, det samme gjorde Fælles Akut Modtagelsen (FAM), mens Kirurgisk afdeling fik et enkelt påbud under Arbejdstilsynets besøg.

Det fik afdelingerne til at knokle endnu hårdere for et bedre arbejdsmiljø, og nu godt to år efter står hele to af afdelingerne til at kunne vinde Arbejdsmiljøprisen.

For meget vold og for lidt tid

Det var sengeafsnittet M14 under afdelingen for medicinske Sygdomme, der fik de to påbud, hvor ét af dem var et strakspåbud. På M14, der er et sengeafsnit på specialsygehuset i Sønderborg, behandler man patienter med diabetes-, hormon- og nyresygdomme.

Da Arbejdstilsynet i oktober 2018 besøgte afsnittet slog de blandt andet ned på, at sygehuspersonalet ikke gjorde tilstrækkelig for at beskytte sig mod fysisk og psykisk vold fra patienter.

Da patienters medicin kan føre til forvirring og voldelige udskejelser, vurderede Arbejdstilsynet, at det var nødvendigt med et strakspåbud om at forebygge fysisk og psykisk vold og trusler mod ansatte.

Ydermere fik afsnittet et påbud om at sikre, at stor arbejdsmængde og tidspres ikke forringerede de ansattes sikkerhed og sundhed.

Blå, grønne, gule og røde patienter

Efter de i alt fem påbud måtte sygehuset i gang med at udvikle handleplaner, der skulle forbedre forholdene.

Vi fanger flere ting i opløbet nu. Anette Brink, oversygeplejerske

For afsnittet M14 på afdeling for Medicinske Sygdomme blev løsningen på problemet med vold et værktøj fra psykiatrien, BVC-score - ‘Brøset Violence Checklist’. Redskabet er et system med farvekoder, der grundlæggende er en risikovurdering af patienterne. Alle patienter bliver tildelt en farve, der afspejler patientens voldelige adfærd.

Patienter, der vurderes til at være blå udgør ingen risiko i forhold til truende eller voldelig adfærd. Men når patienter score gul eller rød, så ved medarbejderne, at der er stor risiko for, at patienten kan virke truende eller voldelig. Derved kan sygeplejerskerne på forhånd vide, om de skal have en læge til at tilse patienten eller gå ind til patienten i hold.

Det er første gang, at BVC-systemet er blevet implementeret på et somatisk hospital, og ifølge oversygeplejerske Anette Brink har det især hjulpet på at få fokus på forebyggelse.

- Vi fanger flere ting i opløbet nu. Hvis en patient scorer højere og højere, så bliver vi jo hurtigere opmærksom på problemet, og kan få sat noget behandling ind, siger Anette Brink, der er oversygeplejerske på afdeling for Medicinske Sygdomme Sønderborg/Tønder.

Arbejdsmiljøprisen Arbejdsmiljøprisen uddeles hvert år af Arbejdsmiljørådet. Første gang var i 2006.

Den belønner og fremhæver virksomheders alternative løsninger for at fremme arbejdsmiljøet.

Der er 12 nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2020 inden for i alt fire kategorier: Unge og nyansattes arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletbevær Arbejdsulykker

Vinderne kåres 21. april 2020 i DGI-byen i København.

Systemet har spredt sig

Patienternes farvekode bliver som minimum opdateret i hver vagt. Derved er medarbejderne hele tiden bevidste om patienternes trusselsniveau, når de får deres medicin. Det har fået medarbejderne til at føle sig mere trygge i vagten og mere bevidste om, hvordan de skal takle de enkelte patienter. Det mener Anette Brink, der også ser BVC-systemet som værende et godt redskab for andre end medarbejderne på sengeafsnittet M14.

- Det er ikke kun M14, der har gavn af systemet. Eksempelvis kan bioanalytikere eller portører, der sommetider kommer ind på afsnittet, også orientere sig på den elektroniske tavle, om patienten er risikovurderet til at være truende, fortæller oversygeplejersken til TV SYD.

Siden implementeringen af farvekode-systemet på M14, der startede op efter strakspåbuddet i 2018, har Sygehus Sønderjylland valgt at sprede systemet til andre afdelinger på specialsygehuset i Sønderborg også.

For deres indsats med redskabet fra psykiatrien er sengeafsnit M14, der behandler patienter med diabetes-, hormon- og nyresygdomme, nu nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2020. Deres nominering er indenfor kategorien Psykisk arbejdsmiljø.