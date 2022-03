Første illustrationer af ferieresort til over en milliard

- Det kommer til at blive et vendepunkt for hele området, det er jeg helt sikker på.

Sådan lyder svaret prompte fra lokalpolitiker Tage Petersen (V), når han kort skal beskrive det nye ferieresort, der efter mange års forberedelser nu ser ud til at blive en realitet.

Tage Petersen bor kun ganske få kilometer fra området, hvor det kommende Nordborg Resort skal bygges.

Det er på godt 190 hektar og strækker sig fra Universe Science Park og ud til Lillebælt lidt syd for Nordborg.

- Det vil give et løft til hele Nordals, der på det seneste har haft udfordringer med befolkningstal og arbejdspladser, lyder det fra Tage Petersen.