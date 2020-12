Førtidspensionister er med til at få boligområde på ghettoliste

Cirka 200 førtidspensionister er en del af forklaringen på, at boligområdet Nørager og Søstjernevej i Sønderborg nu bliver defineret som et "hårdt ghettoområde" på regeringens ghettoliste.

Førtidspensionister anses nemlig som uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Og derfor kan beboere på førtidspension være afgørende for, at et boligområde ender på listen.

Et af kriterierne for at blive placeret på regeringens ghettoliste er, at over 40 procent af beboerne i alderen 18 til 64 år hverken har et job eller er i gang med en uddannelse.

Marlene Wullf, der er projektleder for bolig- og socialindsatsen i Sønderborg Kommune, mener, at det er ærgerligt.

- De har fået førtidspension af en grund og kan ikke arbejde. Og det kan vi jo ikke gå ind og pille ved, siger hun til Ritzau.

Trist borgmester

Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen (S) er heller ikke særlig tilfreds med, at boligområdet er kommet på listen.

- Jeg er da lidt trist over, at man nu skal rende rundt med et prædikat, der hedder en hård ghetto i et boligområde, som vi slet ikke føler hører hjemme i den kategori. Det betyder ikke, at vi ikke synes, at her skal der ske nogle forandringer. Men at have det prædikat er jo hverken sjovt for beboerne eller for Sønderborg Kommune, siger Erik Lauritzen til TV SYD.