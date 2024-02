Det skriver Flensborg Avis.

Et tysk militærfly brød nemlig lydmuren med så voldsom en hastighed, at det skabte et højt sonisk brag.

Derfor kunne borgere i kommunen mærke lufttrykket, der fik kopperne til at klirre og lamperne til at svinge, sådan som flere har berettet om på Facebook.

Det hører til sjældenhederne, at et fly bryder lydmuren, og når det sker, foregår det som regel over tyndt befolkede områder.