Formand er gal efter overraskende fund i skov

Klokken 11.45 søndag modtog Dyrenes Vagtcentral et opkald fra en skovgæst, der havde fundet 12 kattekillinger efterladt ved Nørreskoven i Nordborg.

Kredsformanden i Dyrenes Beskyttelse Aabenraa er vred over, at nogen kan finde på at efterlade sine dyr.

- Jeg er gal og tager dybt afstand til de mennesker, der efterlader dyr, siger Lotte Frisk, kredsformand i Dyrenes Beskyttelse Aabenraa.

Killingerne vejede mellem 76 gram og 360 gram.