Forsker peger på én gennemgående mangel ved hjemmeundervisning

Flere og flere sønderjyder vælger at hjemmeundervise deres børn.

Christina Moos fra Stevning har i flere år undervist sine børn i hjemmet.

Hun valgte at tage sin datter ud af 5. klasse, da de følte, at der et stort pres for at skulle præstere samtidig med, at datteren fik at vide, at hun var dårlig til tingene.

Flere tager anderledes valg

Det, med at hjemmeundervise sine børn, står hun ikke alene med i Sønderborg Kommune. Her har man i løbet af de seneste år oplevet en stor stigning i antallet af forældre, der vælger at hjemmeundervise deres børn.

Siden 2018 er antallet af hjemmeundervisere i kommunen steget fra 9 til 55. Det viser en aktindsigt, som TV SYD har fået.