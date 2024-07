Forsøg på at fjerne tabt cykel skabte kø på motorvej

Et forsøg på at fjerne en tabt cykel fra motorvej resulterede tirsdag formiddag i et omfattende uheld, som involverede flere biler

Sønderborgmotorvejen var tirsdag formiddag spærret i vestgående retning efter afkørsel 12, efter et forsøg på at redde en tabt cykel væk fra motorvejen.

- En bil tabte cyklen, og en anden bilist forsøgte derefter at fjerne den. Det resulterede i et større uheld, hvor flere biler kørte sammen, fortæller vagthavende ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Der skete ingen personskade ved uheldet, og motorvejen er genåbnet.