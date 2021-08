Fortsat badeforbud i fjord efter brand

- Der er stadig gang i tests af det vand, der er i Ulkebøldam, og som kan være ledt til Augustenborg Fjord. Derfor fastholder vi badeforbuddet, indtil vi er 100 procent sikre på, at der kan bades i fjorden uden risiko, siger Hanne Bruun, afdelingsleder i Erhverv og Affald i Sønderborg Kommune.



- Det er sådan, at vi skal vide, hvad vi skal søge efter, når vandet testes. Det har taget lidt tid at få helt klarhed over, hvilke stoffer der kunne være risiko for at finde i vandet. Derfor er der gået noget tid, siger Hanne Bruun.



Kommunen appellerer til tålmodighed

- Vi ved godt, at nogle måske tripper for at bade i fjorden igen, men vi tager ingen chancer. Vi vil være helt sikre på, at badevandet er i orden, før vi ophæver forbuddet.

Hanne Bruun præciserer, at badeforbuddet gælder i hele Augustenborg Fjord, da det er usikkert, hvor langt eventuel forurening kan være nået.

Oprydning efter brand fortsætter

Samtidig med, at kommunen afventer svar fra badevands-analyserne, fortsætter oprydningen i og omkring Ulkebøldam.

- Der fjernes olierester og ødelagte planter, men det er ikke alt, der kan fjernes. Det betyder, at der uden tvivl vil komme lugtgener i den kommende tid, når både olien og døde planter begynder at gå i forrådnelse. Det beklager vi, men vi håber, at perioden med lugtgener bliver begrænset, siger Hanne Bruun.