Forveksling af lig sker meget sjældent, siger Danske Bedemænd efter Sygehus-brøler

Det viste sig, at Sygehus Sønderjylland i Aabenraa havde byttet rundt på to kister, så den kiste, der skulle have stået på kapellet, stod i Egernsund Kirken og omvendt.

Bisættelsen i Egernsund Kirke var tilmed overstået, og kisten var klar til at kørt på krematoriet.

- Der er en stor omhyggelighed på både sygehuse og blandt bedemænd. Og hele vejen igennem handler det om, at det er den rette kiste med den rette afdøde, man har fat i. Jeg har været i det her i otte år, og det er først gang, jeg hører om, at det er sket.



Han fortæller, at der er flere procedurer i håndteringen af døde mennesker, der skal være med til at sikre identiteten på den afdøde.

Familiens bedemand, Thomas Helmich, fra Helmich & Søn Begravelsesforretning i Sønderborg, siger til TV SYD:

- Jeg er virkelig ked af det på familiernes vegne. Jeg har aldrig oplevet det før i mine 28 år som bedemand.