Fra Paris til Sønderjylland: Sønderborg bliver værtsby for stor international konference

Når Det Internationale Energiagentur (IEA) til næste år i juni slår dørene op for den syvende internationale energikonference, sker det i Sønderborg.

I den sønderjyske kommune er de stolte over, at få det prestigefyldte værtsskab.:

Jeg er stolt af, at vi nu kan være med til at vise nogle af vores løsninger på morgendagens klima- og miljøudfordringer som værtsby for Det Internationale Energiagenturs årlige internationale konference om energieffektivisering, siger borgmester Erik Lauritzen, (S).

Stor energibesparelse i eksisterende løsninger

Bedre udnyttelse af energien kan både øge forsyningssikkerheden og reducere behovet for at udbygge ny, grøn energiinfrastruktur. Det internationale energiagentur IEA vurderer, at energieffektiviseringer skal bidrage med ca. 40 procent af de nødvendige co2-reduktioner, hvis FN’s klimamål skal nås på verdensplan.