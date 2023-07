Frivillige tog sagen i egen hånd for at holde liv i tradition

I år er mere end 50 frivillige med til at give de besøgende en historisk oplevelse. Selvom de frivillige er glade for at holde sommertraditionen i live, så skal de i år stå for alle opgaver selv.

- Det er noget, som har kostet kræfter. Eksempelvis stod museet for rengøringen, men det gør vi selv nu. Men det kører, for alle frivillige giver et 'nap' med, og så kører det derudaf, siger Henning Rasmussen.

Største åbningsdag

'Det levende teglværk' åbnede i går og fortsætter indtil søndag. Ifølge Henning Rasmussen blev de overraskede over interessen på åbningsdagen.



- Vi var totalt blæst bagover på den første dag. Vi har aldrig før haft så mennesker igennem på en enkelt dag, siger han.

Han ved ikke, hvorfor interessen var så stor, men peger på, at der i år er gratis entre.

Uanset hvad har den positive modtagelse givet Henning Rasmussen og de øvrige frivillige blod på tanden til at af afholde arrangementet igen næste år.

- Vi er klar til at gå i gang igen næste år, men det skulle gerne være sammen med Museum Sønderjylland. Det gør det lidt nemmere, fortæller han.