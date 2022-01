Fuld fart på trafikkundskaber på Als-skoler

Tidligt i gang med trafikken

I Sønderborg Kommune har man deltaget i trafikkampagnen og udvalgt de to klasser blandt flere andre. For kommunen er det vigtigt, at børnene ved noget om trafik, for målet er nemlig, at de i høj grad selv skal finde til og fra skole. Sådan lyder det fra formand for Teknik - og Miljøudvalget, Aase Nyegaard (Fælleslisten).

- Sønderborg Kommune har vi et ønske om, at flest mulige børn transporterer sig selv til og fra skole. Det skal selvfølgelig foregå på en sikker måde. ’Børn på vej’ er en super god kampagne, specielt fordi den også forsøger at række ud til forældrene.

Det er Rådet for Sikker Trafik, der står for trafikkampagnen i skolerne.