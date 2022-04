Gård i brand ved Augustenborg

Brandvæsenet måtte onsdag aften rykke ud til en brand på en gård i Sebbelev ved Augustenborg.

- Vi kender endnu ikke den konkrete årsag til branden, for slukningsarbejdet er stadig i gang, men på nuværende tidspunkt tror vi, at branden er opstået i forbindelse med en skorsten i et fyrrum, siger John Christiansen, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.