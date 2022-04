Game over: 28-årig dømt for ulovlig deling af spil

Stor fortjeneste inddraget

Sagen strækker sig tilbage til april 2020, hvor National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) på baggrund af en anmeldelse efterforskede den 28-årige mands gøren og laden. En ransagning på den dømtes bopæl ledte politiet på sporet af noget udstyr, som den 28-årige mand har brugt til at formidle spillene. Udstyret blev øjeblikkeligt konfiskeret sammen med udbyttet, cirka 830.000 kroner.

Den 28-årige mand erkendte i dag ved Retten i Sønderborg, at han over en periode på to et halvt år havde drevet de to hjemmeside, hvorfra det krænkende materiale blev udbudt.

- Der er tale om kriminalitet, som ikke bare går ud over rettighedshaverne, men også den almindelige forbruger, som skal betale ekstra for at erhverve sig spil på lovlig vis. Det er en skærpende omstændighed i sagen, at krænkelserne er foregået i den størrelsesorden, som de er, og at alle med en internetforbindelse har kunnet downloade materiale fra hjemmesiderne. Samtidig har der været en betydelig indtjening, som nu er taget fra den dømte, siger anklager i NSK, Rasmus S. Hegelund.