Gastyve hærger by - gem flaskerne væk, lyder opfordring fra politiet

- Det er jo hurtige penge, for jeg tror, flaskerne er nemme at omsætte til kontanter. Den ene af mine er i hvert fald specielt let at omsætte, for der var stadig plombering på, idet jeg lige havde fyldt den, fortæller han.



Jesper Plehn har ikke anmeldt tyveriet af gasflaskerne.



- Jeg har ikke overvejet at ringe til politiet, men begge naboer har anmeldt det. Jeg tænker, at politiet har vigtigere at tage sig til.