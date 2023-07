Globetrotter hjemme igen efter ti år lang jordomrejse

I et årti har han rejst verden rundt. Sat sin fod i hvert eneste land i hele verden i minimum 24 timer. Uden at vende hjem til Danmark og uden at flyve. Den 44-årige Torbjørn Pedersen siger, han er den første nogensinde til at gøre, som han har gjort.

Han ankom til Aarhus havn onsdag efter en lang rejse med et Mærsk containerskib. Det sidste land på listen, land nummer 203, var Maldiverne, som han besøgte i slutningen af maj.

- Jeg har drømt om at komme tilbage og have overstået det hele. Så det er i dag. Men på samme tid er jeg nervøs for fremtiden, siger Thorbjørn Pedersen til AFP.

Læs hele historien om hans vanvittige rejse i artiklen herunder.