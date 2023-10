Golfklub ramt af hærværk med voldsomme skader på banen

Det skriver JydskeVestkysten.

Undersøgelser viser, at der er blandet store mængder ukrudtsmiddel af mærket Roundup i den flydende gødning, der anvendes til at få græsset til at gro på greens.



Blandingen af gødning og Roundup har fået græsset til delvist at visne.

- Hærværket er anmeldt til politiet, og vi afventer deres undersøgelser. Vi kan kun gisne om motivet for sådan en handling. Et stort genopretningsarbejde er gået i gang i samarbejde med vores normale gødningsleverandør, siger klubbens formand Finn L. Nielsen i en pressemeddelelse.

Skaderne er sket i perioden fra juli til slutningen af august og følgeomkostningerne løber op i over 100.000 kroner.