Gråsten ligger kongehuset nært - men vil det fortsætte sådan?

- Der ligger uformelt en form for drejebog - også når man er på Amalienborg - hvad man skal. Der er de årlige sommertogter rundt omkring, der er besøg på Færøerne og Grønland - men også i forhold til Sydslesvig. Så jeg tror ikke, det kommer til at få nogen konsekvenser i forhold til det danske mindretal.



Alligevel spår han måske nogle ændringer fremover, når det er kronprinsparret, der skal på sommerresidens.

- Jeg er sikker på, at kronprinsparret fortsat vil komme til Gråsten, men det kan jo godt være - og nu er vi ude i spekulationer - at det ikke er 2-3 uger, men det er et kortere tidsrum.

En fast tradition

Gråsten Slot blev efter dronning Ingrids død overtaget af Hendes Majestæt Dronningen, der sidenhen har brugt slottet som sommerbolig. Til det sommerbesøg er også kommet en fast tradition.

Hver søndag deltager dronningen i gudstjenesterne på slottet. Ført an af sognepræst Hanne Beierholm Christensen. For hende skulle videregivelsen af tronen også lige sætte sig.