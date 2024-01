Gråsten Slots status som kongelig residens kan være forbi efter tronskiftet

En æra kan dog om en uge se ud til at have nået sin ende.



Med dronningens abdicering ser fremtiden for det sønderjyske slot uvis ud ifølge flere eksperter efter tronskiftet søndag den 14. januar.

- Det er et godt spørgsmål, om Frederik på samme måde vil pleje Sønderjylland, fordi traditionen omkring det meget har at gøre med genforeningen og dansksindede syd for grænsen. Men alt det er grumme længe siden. Jeg vil sige, at Frederik har et reelt valg. Hvis han skal have tid og råderum økonomisk til andre prioriteter, kan det være, han skærer det sønderjyske engagement ned, siger Sebastian Olden Jørgensen, kongehusekspert og lektor ved afdeling for historie på Københavns Universitet.

Gråsten Slot blev opført i 1759. Siden 1935 har kongefamilien benyttet slottet som sommerferiebolig efter Frederik den 9. og dronning Ingrid overtog brugsretten.