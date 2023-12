Gratis bustur skal lokke studerende hjem til kommune

Sønderborg Kommune, Sydbank og fonden GOTO Sønderborg har samarbejdet om busser, der skal forsøge at tiltrække de unge.

Et forsøg, der bliver taget godt imod og måske har en indvirkning i fremtiden.

- Det skaber helt sikkert noget nyt. Man kan jo sige, at jeg er født og opvokset her, så det er ikke fordi, at jeg bliver smigret ekstra af det, men jeg vil sige, at det er da dejligt, at Sønderborg faciliterer de her ture, så man ved, at man er velkommen, hvis man har lyst til at komme tilbage, siger Lise Scheper Thunø, der studerer i Aarhus og skal hjem til familien.