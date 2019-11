Groft tyveri sender indbrudsbande otte år i fængsel

Fire mænd i alderen 16-33 år er fredag ved retten i Sønderborg blevet dømt skyldige for en række organiserede og grove indbrud. De fire dømte blev idømt i alt otte års fængsel, det skriver Jydske Vestkysten. Den ældste af de fire, en 33-årig albansk mand, blev idømt to år og tre måneders fængsel og udvisning af Danmark i seks år. En 16-årig dreng fik to år og tre måneders fængsel, mens to 19-årige hver fik et år og tre måneders fængsel.

Organiseret tyveri og hæleri

Sagen drejer sig om i alt 69 indbrud, men også forsøg på indbrud, tyveri og hæleri. Derudover kommer en række andre forhold om vidnetrusler, overtrædelser af færdselsloven og overtrædelser af loven om euforiserende stoffer. I alt var der 102 forhold i dagens anklageskrift.

Alle indbruddene er sket fra september 2018 og frem til marts 2019, hvor politiet anholdt flere personer for organiseret tyveri.

Indbruddene er fundet sted i private hjem, og her er der blandt andet stjålet designervarer, computere, iPads, smykker, sølvtøj, værktøj og kontanter.

Syd- og Sønderjyllands Politi anslår, at man ved en ransagning af en adresse i Sønderborg beslaglagte tyvekoster til en værdi af cirka 1,2 millioner kroner. Her fandt man over 3.000 tyvekoster, men politiet regner med, at flere genstande allerede var solgt videre på daværende tidspunkt.