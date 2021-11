Gymnasieelev risikerer hjemsendelse: - Hvorfor skal vi sendes hjem?

Foran Alssund gymnasiet i Sønderborg var der i dag en større gruppe unge samlet til demonstration.

Det var de, fordi at Saad Alddin Alderi, der går i 1.G. på Alssund Gymnasiet, lige nu står til at skulle forlade sin skole, og sit hjem, efter at hans far har fået afslag på sin asylansøgning i Danmark.

- Jeg er så glad for, at der er kommet så mange mennesker her for at støtte mig. Og det gør mig så glad, at der er så mange mennesker der kan mærke, hvad det er der sker med mig, siger Saad Alddin Alderi.