Håndbold: Klavs Bruun Jørgensen bliver ny Sønderjyske-træner

Sportsdirektør Simon Hajdu Lindhardt glæder sig over, at Sønderjyske Herrehåndbold allerede nu ved, hvem der kommer til at tage over efter Jan Pytlick til sommer.

- Lige nu handler det udelukkende om at præstere bedst muligt i den indeværende sæson, men jeg er meget stolt og glad over, at en trænerkapacitet som Klavs Bruun Jørgensen bliver cheftræner, siger sportsdirektøren.

Når kontrakten med Sønderjyske Herrehåndbold træder i kraft til sommer, flytter Klavs Bruun Jørgensen til Sønderborg.

- Jeg ser virkelig frem til at komme tilbage til trænergerningen, og jeg glæder mig sindssygt meget til at stå på halgulvet igen, siger Klavs Bruun Jørgensen, der i dag er ansat som håndboldekspert på TV 2..