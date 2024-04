Håndboldklub henter målvogtertalent fra GOG

På trods af sine 21 år har Matthias Rex mange erfaringer med i rygsækken. Talentet har med GOG vundet pokalturneringen, Danmarksmesterskabet og spillet Champions League.

Det glæder sportsmanager, Thomas Mogensen, at SønderjyskE har fået papir på GOG-spilleren.

- Jeg er stolt over, at Matthias har valgt SønderjyskE. Det er ingen hemmelighed, at mange klubber har været interesseret i ham. Han er fremtidens målvogter, siger Thomas Mogensen i en pressemeddelelse fra SønderjyskE.

Håndboldfans kan se frem til at se den 21-årige i Sydjysk Sparekasse Skansen fra næste sæson.