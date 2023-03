Hædret fodboldklub giver håb til Adam efter svær tid

Ud i foreningslivet

Formanden bag Sønderborg Boldklub, Dergham Abdul Rahman, var med til at starte initiativet og fortæller, at de har flere sociale indsatser i klubben.

- Vi er en mangfoldig klub. En forening skal ikke kun være for ressourcestærke. Så derfor er det vigtigt, at vi tager det sociale ansvar og løfter alle, for det at være en del af foreningslivet kan skabe nogle gode værdier, siger formanden, der er glad for anerkendelsen fra DBU.

Netop at inkludere udsatte i grupper i de traditionelle foreningsliv er noget, der forsøges mere og mere i projekter, forklarer chefanalytiker for Idrættens Analyseinstitut, Maja Pilegaard.