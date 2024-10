Hærens specialister har uskadeliggjort syrebomber ved skole

- Det føles rigtig godt. Det er dejligt med en sejr, og det betyder meget for klubben og fansene, at vi kommer lidt tættere på, og det begynder at dufte af fodbold igen i Nørreskoven, siger Oliver Provstgaard.

I pausen kunne det godt ligne endnu en 'lige ved og næsten' for Vejle, der trods straffespark og flere store chancer ikke fik målnettet til at blafre i første halvleg.

Hjemmeholdet gik til pause med 0-0, og det var ifølge kampens spiller Tobias Lauritsen ikke de store smil, der var i vejlensernes omklædningsrum efter de første 45 minutter.

- Stemningen var lidt nedtrykt, og vi tænkte 'hvordan kan vi så score, hvis ikke vi kunne score på de tre store chancer'. Jeg føler dog, at vi formåede at komme ud til anden halvleg og få vendt det på en god måde, siger Tobias Lauritsen.

Troede føringsmål ville blive annulleret

Vejle fik også vendt det på den bedst mulige måde - nemlig ved at score. En hælaflevering fra søndagens fødselar Anders K. Jacobsen gav netop Tobias Lauritsen muligheden for at sætte den ind. Det gjorde midtbanespilleren, som ellers var overbevist om, at målet ikke ville tælle.

- Jeg var hundrede procent sikker på, at jeg var i offside. Jeg så ikke de andre forsvarere, men jeg tænkte, at jeg stod en, to eller tre meter i offside. Men jeg kender jo AK (Anders K. Jacobsen, red.), og han er jo garant for at lave lidt lækkerier på 9'er-positionen, så jeg skulle jo bare sætte bolden ind, siger målscoreren.