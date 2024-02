Han fandt trøst i nål og blæk

Tatoveringerne fortæller historien om Mathias. Lige fra fødselsdatoen og håndaftrykket på armen til tegningerne på anklerne, vingerne i nakken og ordene om højre håndled: Fuck Cancer - Min lille fighter.



- Folk siger, at livet skal gå videre, men det er fandengalme svært, siger Dan Schmatz og indrømmer, at den sorte blæk på hans krop nogle dage mere er en smertelig påmindelse end et kærligt minde.

Du kan lige nu møde Dan Schmatz i TV SYDs nye programserie 'Æ Als Knejte', hvor han deler historien om sin søn og fortæller, hvordan medlemmerne i den lokale knallertklub har støttet ham i sin sorg.