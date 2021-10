Han har taget 21 år om at bygge sit eget fly - men må først flyve når lægerne giver lov

Det startede med et billede i et blad. En luftkaptajn fra Roskilde viste sit hjemmebyggede fly frem.

- Det var simpelthen så flot. Strømlinet, hurtigt og ligesom i de store fly var der knapper alle vegne. Den var så fed, fortæller Leon Møller, mens han smiler stort.

Begejstringen er svær at skjule.

- Der var ingen tvivl efter det besøg, det skulle være sådan et fly. En Lanceair ES, forklarer Leon Møller

Flyet er et byggesæt, som blev bestilt hjem fra USA i december 1999. Derefter tog det tre måneder, før det ankom hjemme hos Leon Møller i Spang.

- Der kom en container, og deri lå flyet. I mange små stykker og skaller. Jeg stod og betragtede det og tænkte på, hvad jeg dog havde rodet mig ud i, fortæller Leon Møller.

Tre manualer og så i gang

Flyet, som Leon Møller har bygget på lige siden, er et samlesæt. Tre tykke ringbind står på en hylde i værkstedet. Siderne bærer præg af mange års bladren frem og tilbage. Men ifølge flybyggeren er det egentlig ganske simpelt.

- Når man skal bygge en pyramide, starter man jo også med at ligge den første sten. Det er det samme her.

- Jeg har lavet en såkaldt nul-linje på gulvet, som indikerer centerlinjen gennem flykroppen. Derefter er det blot at følge manualen skridt for skridt, fortæller Leon Møller.

Grunden til, at byggeriet har taget mere end to årtier, handler ifølge flybyggeren ikke om, at det er svært at bygge sit eget fly - men mere om tid.

- Jeg har startet eget firma, der har været en finanskrise, og så er der arbejdet. Man siger, at det tager ca. 4.500 timer at bygge denne model, og jeg har vel indtil videre brugt 5.000 timer, så det er jo ikke helt skidt, siger Leon Møller.

Ved siden af sit eget maler- og skiltefirma har han også erhvervscertifikat til at må flyve. Blandt andet har han fløjet firmajetfly rundt i Europa.

Mistet begge certifikater

I sommer kom så den største sten på vejen mod luft under egne vinger. Leon Møller fik en blodprop i hjernen.

- Der røg både kørekort og begge mine flycertifikater. Så lige nu må jeg hverken køre bil eller flyve. Men jeg ser positivt på det. Det giver mere tid til at færdiggøre flyet.

Leon Møller smiler, mens hans fortæller. I det hele taget lader han ikke slå sig ud.

- Jeg har været heldig. Min kone er sygeplejerske, og hun fik mig hurtigt afsted på hospitalet. Den hurtige reaktion og behandling betyder, at der er gode udsigter til at generhverve både kørekort og certifikater, fortæller han.

Håber på at være på vingerne til næste år

For Leon Møller handler det om at holde ved sine drømme og springe ud i det.

- Det går ikke, hvis man sidder til sidst, når man er gammel, og ærgrer sig over de ting, man ikke gjorde. Så er det jo for sent. Derfor ærgrer jeg mig ikke over at have brugt 21 år på mit fly, og jeg glæder mig over at skulle flyve den, når den er færdig. Og når lægerne giver mig lov, forklarer han.

Leon Møller regner med, at flyet og han selv er klart og godkendt til foråret næste år.

- Jeg har siddet i cockpittet i det halvfærdige fly og forestillet mig, hvordan det bliver. Det glæder jeg mig til.