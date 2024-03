Havmølleprojekt er nu sendt i offentlig høring

I januar kom det frem, at Sønderborg Forsyning (Sonfor) og European Energy har solgt aktiemajoriteten i det kystnære havmølleprojekt Lillebælt Syd til franske TotalEnergies, der ifølge projektbeskrivelsen har planer om at opstillet 11 havvindmøller på monopæle.

Den 7. februar godkendte Energistyrelsen miljøkonsekvensrapporten for projektet.

De 11 vindmøller vil komme til at dække et område på 32 kvadratkilometer i Lillebælt. Her vil de enkelte møller vil have en højde på 256 meter, og projektet vil have en samlet kapacitet på 165 MW.