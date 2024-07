Beredskabschef forsikrer: Havnebad er sikker at bade i

Første gang havnebadet måtte lukke var den 21. februar grundet olieudslip. Anden gang havnebadet lukkede var den 9. maj af samme årsag.

- Vi har forskellige ting vi kan gøre for at opdage forureningen hurtigere eller holde forureningen væk. Vi har blandt andet en drone, vi kan bruge for at se vandtilstanden for oven, og så har vi flydespærrer, vi kan ligge ud for at holde olie væk, siger Allan Dallager, som er beredskabschef.

Han forsikrer samtidig, at havnebadet er sikkert at bade i, og at de jævnligt følger op på vandtilstanden.