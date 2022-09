Hegnet kløver sig gennem slægtsgården og vækker voldsomme oplevelser til live

Maskingevær og arrest

I Henrik Gotborg Hansens barndom i 1970'erne og 80'erne, hvor hans forældre drev gården, var det en daglig udfordring at udføre arbejdet. For de skulle krydse frem og tilbage over grænsen mange gange hver dag for at passe marker og dyr på den tyske side af grænsen. Det var før Schengen-samarbejdet, så grænsekontrollen var dengang skrap.

- Tyskerne havde nogle små bygninger på den anden side af vejen, så de kunne udføre grænsekontrol. Og du vidste aldrig, hvornår de kom. Så kunne man blive antastet og skulle legitimere sig, fortæller Henrik Gotborg Hansen.

Men familien nægtede af princip at gå rundt med papirer og pas.

- Vi er danske statsborgere og boede på en dansk adresse, så vi skulle hverken have pas eller papir på os nogensinde. Ikke for at færdes i vores private hjem. Det er faktisk beskrevet på gårdniveau i den dansk/tyske traktat fra 1922, at det har vi ret til. Men det havde myndighederne lidt svært ved at acceptere, fortæller gårdejeren.