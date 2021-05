Her er 1. maj hverken virtuel eller bag lukkede døre

Indtil videre tegner det dog ikke til, at forsamlingsloftet bliver en faktor. I skrivende stund er det første af de tre arrangementer i gang i Nordborg på Als, og her er 17 mødt op. Ved de to andre arrangementer har henholdsvis 41 og 36 meldt sig til, så der er stadig plads.

- Vi samler dem, vi kan samle. Det havde da været optimalt at kunne samle de 50, men folk er nok lidt nervøse for at komme, lyder det fra Charlotte Grau, der er sekretær hos Socialdemokratiet i Sønderborgkredsen.

Siden 1890 er arbejdernes internationale kampdag blevet markeret 1. maj i Danmark. Ved det første arrangement for snart 130 år siden var kravet om en otte-timers arbejdsdag på dagsordenen.