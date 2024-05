Her er sidste skoledag alkoholfri - men i en anden kommune er der plads til bajere og Breezer

Trygge rammer for de drikkelystne

Anderledes står det til i Fredericia Kommune, hvor det vil være tilladt for de unge at medbringe alkohol til et lignende arrangement, hvor 600 elever deltager.

Det mener Rasmus Balder, der er Chef for Unge og Uddannelse i Fredericia Kommune, er forsvarligt.

- På nuværende tidspunkt er vores vurdering, at de unge vil søge alkoholen alligevel, og så vil de gøre det efter arrangementet, hvor de ikke er under opsyn. Så vi vil gerne skabe en tryg base for dem, der har lyst til at drikke, siger han.

Kan der være en fare for, at I udelukker de elever, der ikke har lyst til at drikke alkohol?

- Ja, det kan der være en fare for, men det er noget, vi er opmærksomme på ved at sørge for, at man også sagtens kan deltage, selvom man ikke har lyst til at drikke. Men uanset hvad vi gør, er der en fare for, at nogle vil noget andet, siger Rasmus Balder.

Forud for arrangementet har pædagoger været ude ved skolerne i Fredericia, hvor de har snakket med eleverne om rusmidler og alkoholkultur, der skal være med til at skabe tryghed.

Chefen for Unge og Uddannelser i Fredericia Kommune slår også fast, at de førhen har afholdt arrangementer i samme størrelsesordning med alkohol, hvor det er kørt problemfrit. Hvis uheldet opstår, så vil der være pædagoger til stede, der sørger for, at eleverne kommer sikkert hjem.

En fest der rækker udover alkohol

Selvom arrangementet i Sønderborg er uden breezere og bajere, fortæller Ole Nordentoft Rasmussen, at det ikke er et udtryk for, at de vil være bestemmende overfor eleverne.



- Vi gør ikke det her for at være formynderiske. Vi gør det her for at give de unge en kæmpe fest, hvor de kan hygge sig og have en fantastisk oplevelse, som jeg tror, de aldrig vil glemme. Det kommer til at være en mærkedag for dem, fordi vi giver dem så meget mere end alkohol, siger han.