Her holder 7-årige Mathilde de penge, hun har samlet ind til fattige børn

Hvert år til juletid begynder børn over hele landet at glæde sig til jul. Det er ikke en undtagelse hos Mathilde Kallesen i Sønderborg, der elsker at få gæster og pakke gaver op.

Den glæde, vil hun gerne have, at alle børn og familier skal opleve til jul. Derfor har hun besluttet sig for at samle penge ind til økonomisk trængte familier, der har udfordringer med at få pengene til at række.

- Jeg synes, det er synd for dem, siger 7-årige Mathilde Kallesen.

Det begyndte egentlig, da hun sammen med sin søster fik en idé om, at de ville samle ind til Kræftens Bekæmpelse, men da de først kom i gang dagen før, kunne de ikke nå for alvor at få gang i indsamlingen.