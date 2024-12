Historisk grænsehotel har fået ny ejer - gav mægleren sommerfugle i maven

Ordensmagten bankede dog på lastvognsruden mandag, men lod chaufføren blive, da hjælpen var på vej ifølge chaufføren.

Vejdirektoratet fik henvendelse om fredagen

Jesper Engelund fortæller, at Vejdirektoratet normalt kommer ind over sagen, når et køretøj holder i nødsporet mere end 24 timer.

TV SYD har torsdag modtaget et skriftligt svar fra Vejdirektoratet. Her fremgår det, at de kendte til sagen samme dag, som lastbilen brød sammen. De kunne dog heller ikke gøre noget for at fjerne lastbilen.

- Vejdirektoratets trafikcenter modtog en enkelt henvendelse fredag d. 13 december klokken 20.10 på en mørkelagt lastbil i nødsporet på den pågældende strækning. Trafikcentret fjerner ikke køretøjer i nødsporet, da vi ikke har hjemmel til at fjerne dem akut, medmindre de er vurderet som trafikfarlige. Der har ikke været nogen indikationer på, at den pågældende lastbil skulle være trafikfarlig, så der har ikke været nogen grund til at fjerne den, skriver Vejdirektoratet.

Hvorfor var der ingen trafikfare med den pågældende lastbil?

- Lastbilen holdt i nødsporet. Nødsporet er ikke et kørespor, og selv om man ikke må parkere der, så er det ikke akut trafikfarligt at holde i et nødspor, skriver Vejdirektoratet.