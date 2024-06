Historisk grænsehotel sat til salg

- Efter at have været selvstændig i 47 år og drevet hotel i knap halvdelen af dem, så er det tid til at nyde den tredje alder og have mere tid til familie og andre interesser. Derfor er der brug for et generationsskifte på Benniksgaard, siger ejer Mads Friis.

I dag er den stråtækte hovedbygning suppleret med flere bygninger med i alt 119 værelser, og det gamle stuehus blev efter renovering indviet af prins Henrik, der har fået et værelse opkaldt efter sig, ligesom det gamle kornmagasin i dag fungerer som restaurant.