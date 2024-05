Historisk hov fundet i kælder

Siden har det heddet sig, at hesten slet ikke var hvid, men kalket til lejligheden. Men hesten var hvid, den var blot blevet striglet med noget, der også indeholdt lidt kalk, for at den kunne se ren og pæn ud til den store begivenhed.

- Er det ikke lidt makabert, at have en hov fra en hest?

- Jo, men museer må gerne være lidt makabre. Der er lidt, der pirrer nysgerrigheden. Tollundmanden eller Gravballemanden er et godt eksempel på det. Det her kan næsten matche Tollundmanden, siger museumsinspektør René Rasmussen med et grin.

Museum Sønderborg Slot har fået lov til at låne hoven indtil oktober 2025.