Hjerneskader er i fokus i uge 11

Uge 11 er international hjerneuge. Det sætter blandt andre Sønderborg Kommune fokus på med forskellige arrangementer.

En hjerneskade kan både påvirke den skadede fysisk ved for eksempel nedsat førlighed, men også kognitivt. Det forklarer Randi Fuglsang, som er hjerneskadekoordinator i Sønderborg Kommune.

- Rigtig mange oplever denne her hjernetræthed, hvor de måske ikke har de store fysiske udfordringer, men hvor de bliver så trætte, at de ikke på samme måde kan deltage i arbejdslivet eller det sociale liv, som de tidligere har gjort, siger hun.



En af dem, der føler konsekvenserne af en hjerneskade på egen krop, er Jonas Thomsen fra Broager. For fem år siden var han involveret i en ulykke, som skulle vise sig at få store konsekvenser for resten af hans liv.