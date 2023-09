Hørehæmmet fik mulighed for at vise sit værd i stor virksomhed

Det er Magnus Hansen fra Sønderborg et eksempel på.

Han har to procent hørelse, så han er i praksis døv. Men særlige høreapparater gør, at han kan høre næsten almindeligt.

Alligevel måtte han sende 200 ansøgninger i forbindelse med sin uddannelse, inden det lykkedes ham at få en praktikplads hos Danfoss. De ser det som en stor fordel at have medarbejdere med specialbehov.

- Vi får kompetente og loyale medarbejdere, hvis vi hjælper folk som Magnus eller andre, der har brug for en ekstra hånd, mener Burkhard Winski.

Magnus Hansen har vundet Dansk Metals Lærlingepris for sine kompetencer og kollegaskab.