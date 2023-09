Hørehæmmet kunne ikke finde praktiksted - nu har han vundet pris for sit arbejde

Den udfordring står han ikke alene med. Ifølge en rapport fra Institut for Menneskerettigheder har handicappede 36 procent større risiko for at frafalde en erhvervsuddannelse end borgere uden handicap.

- Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, fordi os med et handicap har ligeså meget at byde på, som alle mulige andre, men alligevel bliver vi sat bagest i køen, siger Magnus Hansen.

En win-win løsning

Det lykkedes dog Magnus Hansen at få en praktikplads hos Danfoss, og efter han blev færdig med sin industriteknikeruddannelse læste han videre, så han i dag er produktionsteknolog og stadigvæk arbejder hos Danfoss.

- Jeg er så glad for mit arbejde og for at Danfoss gav mig en chance, så jeg kunne bevise, at jeg sagtens kan arbejde, siger Magnus Hansen, mens han skifter metalklodsen ud med næste offer for målerobotten.

Hos Danfoss er det en decideret strategi at give mennesker med særlige behov mulighed for at komme i praktik. Det forklarer Burkhard Winski, der er HR Chef i Danmark Services.

- Det ligger dybt i vores virksomheds-dna, at vi gerne vil tage ansvar og støtte mennesker, som måske har brug for ekstra hjælp, siger han.