Hvert år vælger omkring 5000 kvinder i Danmark at blive solomødre, og i løbet af de seneste ti år er der sket en stigning på knap 50 procent.



I 2012 fik 3.254 enlige danske kvinder hjælp til at blive gravide. I 2022 steg antallet til 4.758.Det viser tal fra eSundhed, som er Sundhedsdatastyrelsens databank.

- Hvis man gerne vil have børn, skal man gøre det. Man skal leve i nuet, for man ved ikke, hvor lang tid man har, siger Line Paulsen.



Hvorfor valgte du donorsæd i stedet for at vente på, at du kunne få børn med en kæreste?

- Jeg ville ikke finde en kæreste bare for at få børn. Hugo er et ønskebarn, og jeg ville ikke finde en mand og fange ham i min drøm om at få børn, siger Line Paulsen, der fødte sin søn i september.