Hun har dyrket sporten i 31 år, men for mange er det en hobby

Elitespillere har typisk mellem 100-300 forskellige bolde, som han eller hun forsøger at anvende optimalt. Det kræver godt kendskab til boldene og hvordan de reagerer under forskellige vejrforhold og temperaturforhold, og i højere grad kræves det at spilleren behersker den tekniske side af spillet, som ud over det lige slag og temposlaget, og indbefatter skruslag.

En anden afgørende forskel kan ligge på det mentale plan. For at være absolut topspiller kræver det en vis mængde selvtillid og koldsindighed i de afgørende situationer samt en evne til at fokusere på målet og tilsidesætte andre ting. For at træne dette kan man bruge idrætspsykologi som redskab.

Kilde: Dansk Minigolf Union