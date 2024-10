- Hvorfor skal jeg betale 34 gange så meget? spørger kunde efter køb af næsten identisk ring på Temu

Og flere er begyndt at undre sig over, hvorfor de skal betale mere for "næsten identiske varer" på europæiske hjemmesider.

Et stigende antal danskere køber ind på den kinesiske handelsplatform Temu, der fanger dem ind i et univers af små priser på alt fra tøj og julepynt til elektronik og kosmetik.

373 kroner for den fra Zalando. 11 kroner for Temu-ringen.

Når Anna Kirkelund i dag tager ringene på, synes hun ikke, at der er nogen synlig forskel, men hun har betalt to vidt forskellige priser for de to ringe.

Der er visse ting, Anna Kirkelund aldrig kunne finde på at købe hos den populære kinesiske handelsplatform, der netop har overhalet både Zalando og Matas på listen over danskernes foretrukne webbutikker.

TV 2 har fået henvendelser fra en række forbrugere, der ligesom Anna Kirkelund er i tvivl om, hvad de får for deres penge, når de betaler den højere pris for varer, der synes identiske eller har samme funktioner.

Anna Kirkelund er en blandt flere, der af netop de årsager ikke køber elektronik og kosmetik hos Temu. Er der ikke masser af varer, forbrugere trygt kan købe og samtidig spare en masse penge?

- Ingen ved det, for de er ikke forpligtet til at oplyse om indhold. Man kan for eksempel komme til at købe smykker med tungmetaller eller produkter i forarbejdet læder, der indeholder det allergifremkaldende stof chrom 6, og så udsætter man sig selv for unødig risiko. Mange udsættelser over tid øger den negative påvirkning.

Hvor sikker kan man være på, at de danske og europæiske butikker har styr på uønsket kemi og sikkerhedsrisici?

- Der er selvfølgelig ingen garanti for, at der ikke er brodne kar eller eksempler på europæiske regler, der ikke bliver overholdt. Det er vores indtryk, at de overholdes, når vi taler om etablerede forhandlere, siger Christel Søgaard Kirkeby.

Det koster penge at teste

De danske webbutikkers talerør Dansk Erhverv er stærkt kritiske overfor Temu.

Fagchef for produktregulering, Betina Schiønning, minder om, at de danske butikker har udgifter til moms, told og løn i Danmark. Samtidig bruger de store summer på kontrol med underleverandører i for eksempel Kina.

- Det er en omkostningsfuld affære at sælge varer, der er dokumenteret lovlige. Det koster at lave kontrol; at teste og få andre til at teste, siger Betina Schiønning.

Kan du forstå, at det for forbrugere kan virke mærkeligt, at de kan få næsten identiske varer til en helt anden pris?

- Man kan ikke vide, om Temu bare har haft et godt tilbud, eller om de har krænket designrettigheder. Desuden er det ikke nødvendigvis det samme produkt, bare fordi det ligner meget. Der skal man som forbruger både tænke i retning af kemisk indhold og kopiprodukter, siger Betina Schiønning.

Anna Kirkelund har det fint med at lægge ordrer hos Temu.

- Jeg skal have regnskabet herhjemme til at gå op, så hvis jeg kan få nogle ting billigere, så gør jeg det, siger hun.

Temu: Vi tjekker for lovovertrædelser

TV 2 har spurgt Zalando, hvorfor de sælger ringe, der til forveksling ligner dem, der er til salg hos Temu.

Dette svarer virksomheden ikke direkte på. Zalando påpeger dog, at de kun samarbejder med lovlige brands og forhandlere.

- Hos Zalando sætter vi en ære i at sikre, at alle vores produkter er sikre for vores kunder, overholder EU's regler og standarder, og ikke er kopivarer (...) Desværre står vi over for unfair konkurrence fra virksomheder, der ikke overholder reglerne – især fra Asien – som omgår disse regler og tilbyder lavere priser, lyder det endvidere fra Zalando i en mail.