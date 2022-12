I 58 år har Viggo været med til at slukke ildebrande - men nu lukker brandstationen

Det har igennem længere tid været en udfordring, og efter et par oplevelser, hvor man ikke har kunnet leve op til aftalen med kommunen, måtte den tunge beslutning blive truffet.

Nogle af de ting, der kræves, er at stille med minimum fire mand døgnet rundt, og her har det været særligt svært at dække ind på indsatsleder-posten.

- Det kan ikke lønne sig at fortsætte. Det skal heller ikke være sådan, at borgerne i Sottrup ikke kan regne med os halvdelen af gangene, og så er det bedre, at vi stopper, mens legen er god, siger Ken Julius.

En plan for fremtiden

Ken Julius fortæller dog, at borgerne ikke skal være bange, fordi deres brandstation lukker. Det samme siger borgmester i Sønderborg, Erik Lauritzen, der i en pressemeddelelse forsikrer, at der stadig vil blive slukket ildebrande og komme hjælp til området.

Fremadrettet vil det blive Ullerup Frivillige Brandværn, Broager Frivillige Brandværn og Beredskab Sønderborg, der overtager området.