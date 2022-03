I dag begynder ambassadør sin tur i Sønderjylland

I dag er USA's ambassadør i Danmark, Stuart Dwyer, sammen med en amerikansk delegation rundt på forskellige besøg i Sønderborg Kommune.

På besøget får ambassadøren et grundigt indblik i landsdelens fortid på historiecenteret Dybbøl Banke, men han kommer også til at skue ind i fremtiden for Sønderborg Kommune.

Delegationen og ambassadøren kommer nemlig også til at blive klogere på Project Zero, der rummer Sønderborg Kommunes vision om at blive CO2-neutrale i år 2029.

Har flere russiske besøg bag sig

Stuart Dwyer har i sin politiske karriere tidligere været på flere officielle besøg på amerikanske ambassader i blandt andet Moskva og i Paris.

Det kan også blive et af emnerne, når han besøger Alssundgymnasiet i Sønderborg.