I samlet flok gik de i krig mod strandskrald

Ringe i vandet

Et af de argumenter der ofte bliver brugt, når der bliver argumenteret for, hvorfor Danmark ikke bør gøre mere for klima og miljø er, at Danmark er et lille land.

Man kan sige, at Sønderborg er endnu mindre og Folkebevægelsen mod affald i naturen endnu mindre igen.

Men Jan Prokopek Jensen, der er projektleder på søndagens arrangement, mener alligevel, at den relativt lille bevægelse gør en stor forskel.

- Hvis vores initiativer smitter, så breder det sig som ringe i vandet, og så tror jeg på, at vi kan gøre en forskel - også på nationalt plan, siger han.

Den samme oplevelse har John Pouline, der også er med på søndagens skraldevandring.

- Vi har haft vores børnebørn på besøg fra Fyn, og de var ude og samle skrald sammen med os. Og så tager de måske oplevelsen med hjem igen, og fjerner selv skrald fra naturen, næste gang de er ude at gå derhjemme, siger han.

Og de har faktisk begge to ret - Jan Prokopek Jensen gør nemlig opmærksom på, at bevægelsen, der startede i Sønderborg, allerede kan prale af at have gjort en forskel uden for kommunegrænserne.

- Der er et par enkelte andre kommuner, der har henvendt sig for at høre, hvordan vi gør, og så har vi hjulpet dem i gang, siger han.