Ina er del af en vild succeshistorie – men ét problem kan gøre ende på det hele

- Det var en god mulighed for en international oplevelse – ikke alt for langt hjemmefra, fortæller Ina Schirduan, som kommer fra en lille landsby udenfor Husum i Sydslesvig.

Årsagen er, at studerende fra udlandet strømmer til byen for at studere:

Hun mangler et studiejob. Gerne 10-12 timer ugentligt, hvilket er nok til, at hun vil kunne få SU i Danmark. Indtil hun får sådan et, må forældrene hjemme i Tyskland forsørge hende.

- Nogle af mine medstuderende tager til Padborg for at arbejde – andre tager til København i ferierne for at tjene nogle penge, fortæller han.

- Men jeg er 100 procent afhængig af at tjene penge til at betale min studieafgift, min husleje og mad, fortæller han.

Arbejdet kunne indebære, at han med kort varsel måtte tage fra Sønderborg til Kolding for at arbejde på et lager.

Efter et års studier lykkedes det ham i sommer at få job som kok på en café, fordi en bekendt anbefalede ham. Men i begyndelsen måtte han klare sig med det arbejde, han kunne få gennem et vikarbureau. Og det var ikke nemt at koordinere med et studie:

En lynrundspørge blandt hans holdkammerater på Facebook viste, at kun en ud af tre har fået et studiejob.

Lige siden september har han set på, mens de internationale studerende på holdet først har måttet kæmpe for at få et sted at bo – og sidenhen for at få et job.

Og for nogle – uheldige – kan det falde sammen med, at de også er endt med en høj husleje.

Henrik Bindslev, som er dekan på Det Tekniske Fakultet og for SDU Sønderborg, oplever, at de studerende er populære hos virksomhederne:

- Når der er turister og gang i butikker og hoteller, så er chancen for at lande et job bedre, fortæller han.

Han anbefaler studerende, der har svært ved at finde job at slå til op til sommerferien:

- Du skal indstille dig på at bruge de første måneder af studierne på at skaffe en bolig og få dine papirer i orden, og når alt det er på plads, er det sikkert blevet november eller december, hvor ingen ansætter ny arbejdskraft, fortæller han.

- I løbet af efteråret har jeg haft to medstuderende fra Bangladesh boende i min lejlighed, mens de ledte efter en bolig, og jeg kan høre, at nogle studerende bliver nødt til at tage en lejlighed til 4.500-5.000 kroner om måneden, og det er dyrt, hvis man ingen indtægt har, siger Johan Helmer Nielsen.

SDU Sønderborgs succes betyder nemlig ikke kun, at der er konkurrence om studiejobs. Den betyder også, at der er konkurrence om boliger – især dem til en pris, der kan betales, når man er studerende og har en meget lav indtægt.

Hvis vi begynder at opleve, at studerende må forlade studiet, fordi de ikke kan få økonomien til at hænge sammen, så skal vi overveje, om der skal optages færre studerende på Campus Sønderborg.

- Det er sådan set kun byens størrelse set i forhold til antallet af studerende, der er problemet, for der er velvilje over for at ansætte vores studerende. Dem, der har vores studerende ansat, taler alle sammen rigtig, rigtig pænt om dem. Så det er mere et spørgsmål om, at universitetet i Sønderborg faktisk er blevet stort, og så stor er Sønderborg ikke, siger Henrik Bindslev.

Han erkender, at mangel på studiejobs kan blive showstopper for den vækst, SDU i Sønderborg har oplevet de seneste år.

- Det kan da godt være, at det ender med at blive en begrænsende faktor, og det vil være brand ærgerligt, for vi må konstatere, at når de er færdige, så er der en enorm efterspørgsel efter dem. Men det er klart, at hvis vi begynder at opleve, at studerende må forlade studiet, fordi de ikke kan få økonomien til at hænge sammen, så skal vi overveje, om der skal optages færre studerende på Campus Sønderborg, siger han.

Foreløbigt er det dog ikke det, tallene viser:

- Tværtimod, så er frafaldet på vores studier på SDU i Sønderborg meget lavt. Det ligger helt nede på tre procent, hvor man kunne forvente et frafald på ni procent, siger Henrik Bindslev.

Masser af jobs til færdiguddannede

Undersøgelser viser, at studerende, der har haft studiejobs, har væsentligt bedre mulighed for at få job i Danmark, når de afslutter deres studie.

Også her er SDU i Sønderborg en succes, understreger dekanen:

- Tallene taler for sig selv. 86 procent af de civilingeniørstuderende, der dimitterede fra SDU i Sønderborg i 2022 er stadig i Danmark to år efter, de gjorde deres uddannelse færdig, og alle er i arbejde, fortæller Henrik Bindslev.

Samtidig erkender han, at manglen på studiejobs kan ende med at blive en begrænsende faktor for optaget:

- Det vil være brandærgerligt, for vi må konstatere, at når de er færdige, så er der en enorm efterspørgsel efter dem, siger Henrik Bindslev.