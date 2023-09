IT-center ramt af datalæk: - Vi tager det meget alvorligt

En efterfølgende undersøgelse viser, at der som følge af angrebet har været en datalæk, som også berører de fem skoler.

- Vi tager det meget alvorligt. Vi har været i dialog med datatilsynet for at blive vejledt om, hvordan vi skulle forholde os i den her nye tilspidsede situation, og vi har orienteret de medlemsskoler, vi er databehandlere for, siger Birgitte Kastrup Hansen, der er vicedirektør ved IT-center Syd.

Muligt GDPR-brud

I første omgang lød meldingen, at der hverken var kopieret eller sluppet nogen personfølsom data ud - altså var der ikke umiddelbart tale om et GDPR-brud i forbindelse med angrebet.

Efter undersøgelsen holder den melding dog ikke.

- Vi kan ikke med sikkerhed sige, om der er lækket personfølsomme data, siger Birgitte Kastrup Hansen.