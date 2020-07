Jan Pytlicks første herre-træning i 22 år - målet er medaljer

For første gang i 22 år stod den tidligere landstræner for kvindelandsholdet mandag formiddag i spidsen for træningen af et herrehold, da Jan Pytlick havde sin første træning med Sønderjyskes herreligahold.

Han var senest træner på herresiden i GOG fra 1997 til 1998. Derefter blev han landstræner for Danmarks kvinder.

Læs også Jan Pytlick overtager herreholdet i Sønderjyske

Træningen i Broager Sparekasse Skansen i Sønderborg var begyndelsen på en treårig aftale mellem Pytlick og Sønderjyske.

- Vores målsætning er helt klar. Vi går med Jan Pytlick som cheftræner efter en plads i slutspillet i hver eneste sæson om mesterskab og medaljer, siger sportsdirektør Simon Hajdu Lindhardt.

Det er forventninger, som Jan Pytlick er helt afklaret med.

- Vi går også på sigt efter at komme i semfinale og finalen om det danske mesterskab. Det er et helt klart mål, siger Jan Pytlick, der har afløst Kasper Christensen som cheftræner Sønderjyske.

00:33 Mandag formiddag havde Jan Pytlick sin første træning med Sønderjyskes herreligahold. Luk video

Samme Kasper Christensen blev iøvrigt netop i dag præsenteret som ny cheftræner for Herning-Ikasts kvinder i ligaen. Han skulle først være tiltrådt til næste sæson - men afløser nu øjeblikkeligt den hidtige træner Mathias Madsen.