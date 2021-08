Jobgaranti til ny-uddannede ingeniører i Sønderborg

- Vi konkurrerer jo med de større uddannelsesbyer som Aarhus, Aalborg og København, men også med uddannelsesbyer i udlandet, og vi har brug for at skille os ud og tilbyde noget, som de andre ikke kan, siger Frederik Gottlieb.



Garanti for minimum seks måneders arbejde

Ordningen træder første gang i kraft i 2022 for ingeniørstuderende, der begyndte at læse i 2020, og den gælder for diplomingeniør- og kandidatuddannelserne.

Senior Vice President i Danfoss M&A, Troels Petersen, er én af initiativtagerne til ordningen og samtidig tovholder for de virksomheder, som er med i den.

Han håber, at ordningen kan være med til at skabe et stærkere universitet med et solidt forskningsmiljø til gavn for de studerende og i sidste ende de lokale virksomheder.

- Med jobgarantiordningen håber vi, at det er et så attraktivt tilbud at dem, der gerne vil være ingeniør også overvejer at slå sig ned for at læse på SDU Sønderborg. Vi vil rigtig gerne tiltrække dygtige studerende fra ind- og udland, som her kan få topkvalificeret undervisning, et attraktivt socialt liv og en god bolig, og nu altså også garanti for et job efter endt uddannelse, siger han.